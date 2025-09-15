Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Schnellbremsung nach Brandalarm im Zug

Karlsruhe (ots)

Zwei Männer haben Samstagnachmittag (13. September) einen Brandalarm im EC 9 ausgelöst, als sie verbotswidrig in der Bordtoilette rauchten. Die Folge war eine Schnellbremsung kurz vor Einfahrt in den Karlsruher Hauptbahnhof.

Die zwei 22- und 27-jährigen algerischen Staatsangehörigen hielten sich im EC 9 auf der Fahrt von Mannheim nach Karlsruhe in der Zugtoilette auf. Kurz vor Einfahrt in den Karlsruher Hauptbahnhof lösten sie durch das Rauchen einer Zigarette in der Toilette Brandalarm aus, wodurch der Zug eine Schnellbremsung machte. Bei der anschließenden Kontrolle durch den Zugbegleiter stellte dieser fest, dass beide Männer kein gültiges Ticket besaßen. Eine Streife der Bundespolizei nahm die Personen daraufhin mit zur Dienststelle und fertigte Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Erschleichens von Leistungen. Verletzt wurde durch die Schnellbremsung niemand.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell