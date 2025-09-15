PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Schnellbremsung nach Brandalarm im Zug

Karlsruhe (ots)

Zwei Männer haben Samstagnachmittag (13. September) einen Brandalarm im EC 9 ausgelöst, als sie verbotswidrig in der Bordtoilette rauchten. Die Folge war eine Schnellbremsung kurz vor Einfahrt in den Karlsruher Hauptbahnhof.

Die zwei 22- und 27-jährigen algerischen Staatsangehörigen hielten sich im EC 9 auf der Fahrt von Mannheim nach Karlsruhe in der Zugtoilette auf. Kurz vor Einfahrt in den Karlsruher Hauptbahnhof lösten sie durch das Rauchen einer Zigarette in der Toilette Brandalarm aus, wodurch der Zug eine Schnellbremsung machte. Bei der anschließenden Kontrolle durch den Zugbegleiter stellte dieser fest, dass beide Männer kein gültiges Ticket besaßen. Eine Streife der Bundespolizei nahm die Personen daraufhin mit zur Dienststelle und fertigte Anzeigen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und Erschleichens von Leistungen. Verletzt wurde durch die Schnellbremsung niemand.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 12:09

    BPOLI-KA: Festnahme nach Ausweismissbrauch

    Karlsruhe (ots) - Freitagmittag (12. September) haben Beamte im RE 40 den Ausweismissbrauch eines 33-jährigen Mannes bemerkt. Die Überprüfung seiner korrekten Personalien führte sie zu einem offenen Haftbefehl. Noch vor Abfahrt des RE 40 in Richtung Freudenstadt kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Karlsruher Hauptbahnhof. Im Abgleich der Person mit dem vorgelegten ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 12:53

    BPOLI-KA: Nach Pöbelei in Haft

    Mannheim (ots) - Am frühen Montagmorgen (8. September) beleidigte und bedrohte ein 32-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof den Mitarbeiter einer Bäckerei. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige gesucht wurde. Gegen 7:40 Uhr erhielt die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof die Information über eine körperliche Auseinandersetzung im ansässigen Parkhaus. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 32-jährige syrische Staatsangehörige ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:39

    BPOLI-KA: 33-Jährige beißt DB-Sicherheitsmitarbeiter

    Oberderdingen-Flehingen (ots) - Eine 33-jährige deutsche Staatsangehörige hat am Donnerstagabend (4. September) am Haltepunkt Oberderdingen-Flehingen einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit in den Oberarm gebissen. Der Mann wurde verletzt, konnte seinen Dienst aber fortsetzen. Die Tatverdächtige hielt sich zuvor gemeinsam mit einem 55-jährigen deutschen Begleiter am Bahnsteig auf. Mit diesem geriet sie in Streit und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren