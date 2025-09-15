PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Festnahme nach Ausweismissbrauch

Karlsruhe (ots)

Freitagmittag (12. September) haben Beamte im RE 40 den Ausweismissbrauch eines 33-jährigen Mannes bemerkt. Die Überprüfung seiner korrekten Personalien führte sie zu einem offenen Haftbefehl.

Noch vor Abfahrt des RE 40 in Richtung Freudenstadt kontrollierten Beamte der Bundespolizei den 33-jährigen deutschen Staatsangehörigen am Karlsruher Hauptbahnhof. Im Abgleich der Person mit dem vorgelegten Ausweisdokument fiel der Missbrauch auf, den der 33-Jährige anschließend eingestand. Demnach hätte ein Bekannter ihm den Ausweis überlassen. Bei der Überprüfung seiner rechtmäßigen Personalien stellten die Beamten einen Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis fest. Zudem lag ein Strafbefehl zur Vermögensabschöpfung gegen den Mann vor sowie Ersuche weiterer Behörden zum aktuellen Meldeort des Mannes.

Insgesamt stand ein Betrag von fast 1.830 Euro aus, den er bezahlte und so einer Haftstrafe entging.

Gegen den 33-jährigen Mann und seinen Bekannten werden nun Anzeigen wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren erstattet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Daniela Busse
Telefon: 0721 12016 - 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

