Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Nach Pöbelei in Haft

Mannheim (ots)

Am frühen Montagmorgen (8. September) beleidigte und bedrohte ein 32-Jähriger am Mannheimer Hauptbahnhof den Mitarbeiter einer Bäckerei. Bei der polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige gesucht wurde.

Gegen 7:40 Uhr erhielt die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof die Information über eine körperliche Auseinandersetzung im ansässigen Parkhaus.

Erste Ermittlungen ergaben, dass der 32-jährige syrische Staatsangehörige zuvor den 35-jährigen deutschen Mitarbeiter einer im Bahnhofsgebäude ansässigen Bäckerei mehrfach verbal beleidigte. Um der Situation zu entkommen, begab sich der Geschädigte zum Lager des Geschäfts. Im Parkhaus griff der Tatverdächtige den 35-Jährigen sodann körperlich an. Mitarbeiter der Deutschen Bahn Sicherheit wurden auf den Sachverhalt aufmerksam und trennten die Personen. Noch vor dem Eintreffen zwischenzeitlich alarmierter Kräfte der Bundespolizei brachten die Sicherheitsmitarbeiter den syrischen Staatsangehörigen zu Boden und legten ihm Handfesseln an.

Bei der anschließenden polizeilichen Kontrolle stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort mittels Haftbefehl gesucht wurde. Da der Mann die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er für eine 164-tägige Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe
Julia Busse
Telefon: 0721 12016 103
E-Mail: pressestelle.karlsruhe@polizei.bund.de
https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

