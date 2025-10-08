POL-WAF: Everswinkel. Auto überschlägt sich
Warendorf (ots)
Bei einem Alleinunfall ist am Dienstagmorgen (07.10.2025, 08.30 Uhr) ein junger Autofahrer in Everswinkel leicht verletzt worden.
Der 20-jährige Ennigerloher fuhr in seinem Auto auf der L 811 Richtung Telgte. In einer Rechtskurve brach das Heck des Autos aus, kam ins Schleudern, touchierte einen Graben und überschlug sich ein Mal.
Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell