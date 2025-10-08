Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Auto überschlägt sich

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Dienstagmorgen (07.10.2025, 08.30 Uhr) ein junger Autofahrer in Everswinkel leicht verletzt worden.

Der 20-jährige Ennigerloher fuhr in seinem Auto auf der L 811 Richtung Telgte. In einer Rechtskurve brach das Heck des Autos aus, kam ins Schleudern, touchierte einen Graben und überschlug sich ein Mal.

Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf 13.500 Euro geschätzt.

