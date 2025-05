POL-SI: Nach Brand zweier Gartenlauben: Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Wilnsdorf-Rudersdorf (ots) - Am Donnerstag (01.05.2025) und am frühen Freitagmorgen (02.05.2025) ist es zu Ruhestörungen im Bereich der Straße "Tannenhof" in Rudersdorf gekommen. Bereits am Donnerstagmorgen um 10:00 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei und teilte mit, dass überlaute Musik aus dem Bereich Tannenhof durch das Tal schallen würde. Am frühen ...

mehr