Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (07.10.2025) einen grünen Fiat 500 in Warendorf angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 09.00 Uhr und 09.20 Uhr auf dem Parkplatz des K & K Supermarktes und wurde linksseitig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

  • 08.10.2025 – 08:00

    POL-WAF: Wadersloh. Autofahrerin nach Zusammenstoß mit Radfahrer gesucht

    Warendorf (ots) - Wir suchen die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens, die am Dienstag (07.10.2025, 13.30 Uhr) an einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in Wadersloh beteiligt war und geflüchtet ist. Der 25-jährige Wadersloher und die Autofahrerin stießen im Kreuzungsbereich an der Straße Kirchplatz zusammen - der junge Mann verletzte sich leicht. Die Frau ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 07:46

    POL-WAF: Everswinkel. Auto überschlägt sich

    Warendorf (ots) - Bei einem Alleinunfall ist am Dienstagmorgen (07.10.2025, 08.30 Uhr) ein junger Autofahrer in Everswinkel leicht verletzt worden. Der 20-jährige Ennigerloher fuhr in seinem Auto auf der L 811 Richtung Telgte. In einer Rechtskurve brach das Heck des Autos aus, kam ins Schleudern, touchierte einen Graben und überschlug sich ein Mal. Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 07:39

    POL-WAF: Ahlen. Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

    Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall mit vier Autos sind am Dienstag (07.10.2025, 07.28 Uhr) zwei Männer und eine Frau leicht verletzt worden. Eine 31-jährige Frau aus Drensteinfurt, eine 35-Jährige aus Beckum, ein 55-jähriger Mann aus Bad Sassendorf und ein 19-jähriger Ennigerloher waren in ihren Autos auf der Beckumer Straße Richtung Innenstadt unterwegs. Als vor der Kolonne zwei weitere Autos verkehrsbedingt ...

    mehr
