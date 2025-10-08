POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und geflüchtet
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Dienstag (07.10.2025) einen grünen Fiat 500 in Warendorf angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 09.00 Uhr und 09.20 Uhr auf dem Parkplatz des K & K Supermarktes und wurde linksseitig beschädigt.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
