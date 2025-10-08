Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (07.10.2025) einen grünen Fiat 500 in Warendorf angefahren, beschädigt und ist danach geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 09.00 Uhr und 09.20 Uhr auf dem Parkplatz des K & K Supermarktes und wurde linksseitig beschädigt.

