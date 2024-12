Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreis Germersheim - Geschwindigkeitsmessung durchgeführt

Germersheim (ots)

Am Montag den 16.12.2024 wurde in der Zeit von 9.45 bis 10.45 Uhr eine Geschwindigkeitsüberwachung in der Hauptstraße in Ottersheim durchgeführt. Bei erlaubten 30 km / h wurden insgesamt 65 Fahrzeuge überprüft. Zehn Autofahrer waren zu schnell unterwegs gewesen. Der "Schnellste" wurde mit 46 km/h gemessen. Weiterhin wurden sechs Fahrzeuge wegen technischer Mängel beanstandet. Auch in der Rheinzabener Straße in Rülzheim wurde in der Zeit von 12.10 bis 12.50 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Bei der Messung wurden drei Autofahrer wegen überhöhter Geschwindigkeit beanstandet. Der gemessene Höchstwert lag bei 63 km/h.

