Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß von Pkw und Fußgänger

Warendorf (ots)

Ein Fußgänger ist am Mittwoch (08.10.2025, 09.10 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde leicht verletzt worden.

Ein 65-jähriger Oelder bog mit seinem Pkw nach links von der Geiststraße auf einen Parkplatz ab und stieß hier mit dem 64-jährigen Fußgänger aus Oelde zusammen. Dieser war gerade dabei die Fahrbahn zu überqueren.

Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

