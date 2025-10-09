Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Zusammenstoß von Pkw und Fußgänger

Warendorf (ots)

Ein Fußgänger ist am Mittwoch (08.10.2025, 09.10 Uhr) bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oelde leicht verletzt worden.

Ein 65-jähriger Oelder bog mit seinem Pkw nach links von der Geiststraße auf einen Parkplatz ab und stieß hier mit dem 64-jährigen Fußgänger aus Oelde zusammen. Dieser war gerade dabei die Fahrbahn zu überqueren.

Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell