LPI-NDH: Alles aufs Wetter zu schieben ist unseriös.

Aber mit einem Schmunzeln betrachtet, wäre man schon geneigt, die hohe Einsatzbelastung der Nordhäuser Polizei und das Verhalten der Menschen, mit der sie es am Freitag zu tun hatte, auf das Wetter zu schieben.

Dreizehn Verkehrsunfälle wurden am Freitag bei der Nordhäuser Polizei aktenkundig. Drei dieser hatten einen Personenschaden zur Folge. Zum Glück waren die Beteiligten Personen immer nur leicht verletzt. Am Vormittag stürzte eine Radfahrerin in der Nordhäuser Theodor-Neubauer-Straße und verletzte sich dabei leicht. Ein Fehler beim Bremsen war die Unfallursache. In der Schröderstraße in Ilfeld übersah kurz nach Mittag eine Pkw-Fahrerin beim Abbiegen ein Kind auf einem Fahrrad. Das Kind stürzte und verletzte sich zum Glück nur leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich. Niedersachswerfen, genauer die Nordhäuser Straße, wurde dann am frühen Nachmittag Schauplatz eines Auffahrunfalls. Unaufmerksamkeit war auch hier die Unfallursache im sich stauenden Verkehr. Eine der beteiligten Personen musste leichtverletzt zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Alles in allem kann man den Eindruck gewinnen, dass "Hektik", auch wenn die Polizei diese subjektive Einschätzung als Unfallursache nicht erfasst, als Grund für die Verkehrsunfälle anzunehmen ist.

Nur schwerlich lässt sich ebenso das Verhalten eines Görsbacher Bürgers erklären. Im Ort und auch der Polizei nicht unbekannt, sorgte der Mann am Freitagvormittag für einiges Aufsehen. Sein Verhalten war Grundlage für sieben Strafanzeigen. Da nicht abzusehen war, was der Mann noch anstellen würde und die Erfahrungen mit ihm nichts Gutes für den weiteren Tag erwarten ließen, nahm ihn die Nordhäuser Polizei in Gewahrsam. Ein Richter am Amtsgericht Nordhausen teilte die Einschätzung der Polizei und so verblieb der Mann im Polizeigewahrsam, aus dem er am späten Freitagabend zu entlassen war. Somit konnte zumindest für den Freitag verhindert werden, dass von dem Herrn weitere Gefahren ausgingen.

Nicht nur der Görsbacher beschäftigte mit seinen "Eigenheiten" die Nordhäuser Polizei. Sogenannte "Vielanrufer" oder Personen mit auffälligen Verhaltensweisen, lösten Einsätze der Polizei und des Rettungsdienstes aus. Hier setzen institutionenübergreifend Hilfsangebote ein. Diese Personen machen zwar immer mal auf sich aufmerksam, aber es gibt auch Tage, an denen subjektiv wahrgenommen alle gleichzeitig die "Blaulichtfraktion" beschäftigen. Generell psychische Ausnahmesituationen, aus welchen Gründen auch immer, als Erklärungsversuch heranzuziehen wäre zu kurz gegriffen.

So sei in diesem Zusammenhang erwähnt, dass am Freitagnachmittag in Ilfeld ein Mann aus der Gemeinde Harztor versuchte, sich an der Messtechnik der polizeilichen Verkehrsüberwachung auszulassen. Der Mann wurde zuvor mit seinem Pkw "geblitzt". Er kam dann zur Messstelle zurück und versuchte sich am Messgerät auszulassen. Der Messbeamte versuchte, dies zu verhindern. Unterstützung erhielt er dabei von einem zufällig im Dienstfrei vorbeikommenden Polizeibeamten. Beide sahen sich Drohungen und Beschimpfungen ausgesetzt. Der wütende Verkehrsteilnehmer annektierte dann kurzerhand das private Auto des helfenden Polizisten, setzte sich in dieses und war auch nicht gewillt, es wieder zu verlassen. Die Situation entspannte sich nur scheinbar mit dem Eintreffen einer uniformierten Streife der Nordhäuser Polizei. Es konnte geklärt werden, bei wem es sich um den Mann handelte. So richtig abgeschlossen hatte er mit seiner Situation aber offensichtlich auch nach dem Ende der polizeilichen Maßnahmen noch nicht. Er legte den Rückwärtsgang ein und fuhr kurzerhand - die Absicht darf aus der Situation heraus deutlich unterstellt werden - kurzerhand mehrfach gegen den Streifenwagen. Leicht "anstubsen" habe er das Polizeifahrzeug lediglich wollen. Der Schaden an den Fahrzeugen blieb gering. Ermittlungsverfahren gegen den Mann wurden eingeleitet.

