POL-WAF: Oelde/Kreis Warendorf. Europaweit "Focus on the Road" - Sonderkontrollwoche mit Schwerpunkt "Ablenkung"

Warendorf (ots)

Mit dem Handy am Ohr während der Autofahrt telefonieren, Sprachnachrichten schicken oder SMS schreiben - absolut unangebracht, gefährlich und vor allem verboten! Und das gilt auch für Fahrten auf Zweirädern.

Damit weniger Menschen auf den Straßen im Kreis Warendorf durch Verkehrsunfälle getötet oder verletzt werden, führen wir in regelmäßigen Abständen Sonderkontrollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten durch und sensibilisieren dafür, fokussiert und nicht abgelenkt zu fahren. Wer sich am Dienstag (07.10.2025) über verstärkte Polizeikontrollen gewundert hat, bekommt jetzt die Aufklärung:

Wir haben uns an der europaweiten ROADPOL Kontrollwoche "Focus on the Road" beteiligt und am Dienstag einen Sonderkontrolltag mit dem Schwerpunkt "Ablenkung" durchgeführt - im Bereich der Wache Oelde.

Insgesamt haben die Beamten 65 Verstöße festgestellt:

24 Mal wurde das Mobiltelefon verbotswidrig während der Fahrt genutzt. Zwei Fahrer und ein Kind hatten ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt, 12 Verwarngelder wurden erhoben und sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausgestellt - der Grund: zu hohe Geschwindigkeiten. Darüber hinaus sind 20 weitere Maßnahmen wegen Verkehrsverstößen getroffen worden.

Schon kleine Ablenkungen können schwere Unfälle verursachen. Deswegen denken Sie daran:

   - das Handy gehört in die Tasche
   - Sicherheitsgurt anlegen - auch für kurze Fahrten
   - Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten
   - Ampel- und Verkehrszeichen beachten
   - Augen auf die Straße
   - nicht ablenken lassen

