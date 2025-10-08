Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall und versuchter Einbruch

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Von Straße abgekommen - Eine Person verletzt

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagmorgen bei Ingelfingen. Gegen 7:15 Uhr war eine 55-Jährige mit ihrem BMW auf der Bundesstraße 19 von Belsenberg in Richtung Stachenhausen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über Fahrzeug verlor. Der BMW drehte sich im Anschluss um 90 Grad nach rechts, kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum neben der Fahrbahn. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Künzelsau-Amrichshausen: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Zu Wochenbeginn versuchte eine bisher unbekannte Person in eine Wohnung in Amrichshausen einzubrechen. Zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 12 Uhr, machte sich der Täter an der hölzernen Haustüre des Gebäudes in der Julius-Echter-Straße zu schaffen. Da es nicht gelang, die Türe aufzubrechen rückten der oder die Unbekannte unverrichteter Dinge wieder ab. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07940 9400 an das Polizeirevier Künzelsau.

