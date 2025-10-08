Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Biberdamm zerstört und Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen-Götzingen: Biberdamm mutwillig zerstört - Zeugen gesucht

Den Lebensraum eines streng geschützten Bibers zerstörte ein Unbekannter im Zeitraum vom 8. bis 29. September 2025, in Buchen-Götzingen am Rinschbach. Die beiden teilweise zerstörten Biberdämme befinden sich ober- und unterhalb der Brücke zum Steinbruch. Im Biberhauptdamm wurde oberhalb der Brücke, neben einem Drainagerohr, eine etwa 60 Zentimeter tiefe Vertiefung in den Damm eingegraben. Am zweiten Hauptdamm, rund 100 Meter unterhalb der Brücke, wurde der Damm auf einer Breite von etwa drei Metern in der Mitte abgetragen. Wer kann Hinweise zum unbekannten Biberfeind geben? Zeugen melden sich beim Fachbereich Gewerbe/Umwelt des Polizeireviers Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist es illegal, Fortpflanzungs- oder Ruhestätten von wild lebenden Tieren streng geschützter Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören. Solche Handlungen sind strafbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell