POL-HAM: Auto in der Starenschleife beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - In der Nacht zum Montag, dem 14. Juli, flüchtete ein bislang unbekannter Autoaufbrecher gegen 3.50 Uhr aus einer Tiefgarage an der Erich-Kästner-Straße. Zuvor hatte er sich an einem geparkten Fahrzeug zu schaffen gemacht. Ein lauter Knall machte einen aufmerksamen Zeugen auf den Unbekannten aufmerksam. Als der Zeuge in der Tiefgarage eintraf, ...

