Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Motoradfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Weil bei einem unbedachten Abbiegevorgang eines Autofahrers am Montagmittag in Wertheim ein Motoradfahrer zu Fall kam und sich verletzte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Der 68 Jahre alte Biker fuhr gegen 13:30 Uhr auf der Nassiger Straße von Vockenrot in Richtung Wertheim. Als er die Einmündung der Theodor-Heuss-Straße passierte, bog von dort zeitgleich ein schwarzer Pkw nach rechts auf die Nassiger Straße ab. Während des Abbiegens befand sich der unbekannte Wagen zeitweise auf gleicher Höhe mit dem Motorradfahrer und kam diesem immer näher. Der 68-Jährige versuchte nach rechts auszuweichen, was aber aufgrund des an dieser Stelle erhöhten Bordsteins nicht gelang. Der Mann stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden an der Suzuki beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 1.000 Euro. Da der Autofahrer nicht anhielt, um sich um den abgedrängten Motorradfahrer und die Folgen des Unfalls zu kümmern, sucht die Polizei nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Angaben zu dem schwarzen Fahrzeug machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell