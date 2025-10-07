Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Land- und Stadtkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle, Scheiben Fahrzeugen eingeschlagen, Kleidercontainer in Brand gesetzt.

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unberechtigt Zutritt zu einem Wohnhaus in Heilbronn. Zwischen Samstagmorgen, 9:30 Uhr, und Montagmorgen, 10:30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Walheimer Straße. Anschließend wurde das Mobiliar im Erdgeschoss durchsucht und ein Tresor in den Garten gebracht und aufgebrochen. Der oder die Einbrecher entkamen unerkannt mit erbeutetem Bargeld in unbekannter Höhe. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Nordheim: Polizeihubschrauber nach versuchtem Einbruch im Einsatz Drei bisher Unbekannte versuchten am Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Nordheim einzubrechen. Kurz nach 14 Uhr machten sich die Einbrecher an der Terrassentüre des Hauses im Traminerweg zu schaffen und wurden hierbei von der Eigentümerin überrascht. Die Täter flüchteten durch den Garten in unbekannte Richtung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung eines Polizeihubschraubers verlief im Anschluss ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit im und um den Traminerweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Wer hat etwas gesehen? Am Montagabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Heilbronner Metzer Straße. Zwischen 21 Uhr und 21:30 schlugen der oder die Täter vermutlich die Balkontür der Erdgeschosswohnung ein. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Zimmer und entwendeten Bargeld und Uhren. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

A6/Sinsheim: Unfall mit hohem Sachschaden Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen auf der Autobahn 6 bei Sinsheim. Kurz nach 9 Uhr fuhr eine 42-Jährige mit ihrem Mercedes an der Anschlussstelle Sinsheim-Steinsfurt auf die A6 in Richtung Nürnberg auf. Im oberen Bereich der Auffahrt geriet ihr Fahrzeug, vermutlich aufgrund den Straßenverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern. Der Mercedes drehte sich um 180 Grad und kam auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Ein auf der linken Spur fahrender 54-Jähriger konnte seinen Mercedes nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem bereits verunfallten Fahrzeug. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten mussten der linke und der mittlere Fahrstreifen zeitweise gesperrt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Heilbronn: Kleidercontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht Unbekannte setzten am Montagabend in Neckargartach einen Kleidercontainer in Brand. Kurz vor 23 Uhr wurde das Feuer in dem Container an der Einmündung von der Widmannstraße in die Römerstraße gemeldet. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und ein Übergreifen auf ein Mehrfamilienhaus verhindern. Wenig später meldeten Zeugen, dass sie gerade drei Personen an dem kurz zuvor gelöschten Container beobachten konnten, welche versuchten eine heraushängende Jacke in Brand zu setzen. Beim Eintreffen der erneut gerufenen Polizei konnten die Unbekannten nicht mehr angetroffen werden. Wer kann Angaben zu den drei Unbekannten machen oder hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Heilbronn-Böckingen: Scheiben von mehreren Fahrzeugen eingeschlagen - Zeugen gesucht In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen Unbekannte in Böckingen die Scheiben an mehreren Fahrzeugen ein. Die beschädigten Autos waren in der Hofstattstraße, der Hans-Multscher-Straße, auf dem Parkdeck des Bürgerhauses, am Dorfplatz sowie der Klingenberger Straße abgestellt. Der oder die Täter entwendeten aus zwei der Pkws jeweils einen Geldbeutel. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Heilbronn: Nach Verfolgungsfahrt - Zeugen und Geschädigte gesucht Nachdem sich ein 22-Jähriger in der vergangenen Woche in Heilbronn eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6132225), sucht die Polizei nun Zeugen des Geschehens. Auch Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell