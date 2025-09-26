PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) - Unbekannter streift geparkten BMW und flüchtet - Zeugen gesucht (25.09.2025)

Rottweil (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag, 16:00 Uhr, und Donnerstagmittag, 12:15 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in der Straße Charlottenwäldle einen geparkten grauen BMW 1er gestreift und dabei die Fahrertür beschädigt. Der Verursacher fuhr anschließend davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall im genannten Zeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 477-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Patrick Zöller
Polizeipräsidium Konstanz
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1012
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

