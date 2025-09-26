POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Nachtragsmeldung - Stromausfall Rottweil (26.09.2025)
Rottweil (ots)
Der Energiedienstleister ENRW hat die Stromversorgung in Rottweil wiederhergestellt. Lediglich das Polizeirevier Rottweil kann nach wie vor nicht telefonisch erreicht werden.
