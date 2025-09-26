PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil
Landkreis Rottweil) Nachtragsmeldung - Stromausfall Rottweil (26.09.2025)

Rottweil (ots)

Der Energiedienstleister ENRW hat die Stromversorgung in Rottweil wiederhergestellt. Lediglich das Polizeirevier Rottweil kann nach wie vor nicht telefonisch erreicht werden.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6126041

