PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen
Schwarzwald Baar Kreis) Vier Autos bei Unfall beschädigt (25.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Toyota-Fahrer hat am Donnerstag auf der Wasenstraße bei einem Unfall vier Autos im Wert von insgesamt etwa 5.000 Euro beschädigt. Auf Höhe der Hausnummer 24 streifte der 70-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Toyota und prallte zunächst gegen je einen parkenden Opel und Renault bevor sein Wagen zum Stehen kam.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 12:00

    POL-KN: (Bad Dürrheim / Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Abbiegen (25.09.2025)

    Bad Dürrheim (ots) - Auf der Kreuzung Schwenninger- und Carl-Zeiss-Straße hat sich am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 59-Jährige bog von der Carl-Zeiss-Straße nach links auf die Schwenninger Straße ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Skoda und stieß mit ihm zusammen. Am Skoda und dem VW entstand ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 11:55

    POL-KN: (Rottweil / Landkreis Rottweil) Stromausfall im Stadtgebiet Rottweil (26.09.2025)

    Rottweil (ots) - Ein Großteil des Stadtgebiets Rottweil ist am Freitag, seit etwa 11:15 Uhr ohne Elektrizität. Die Ursache dafür ist nach jetzigem Stand noch unbekannt. Der Stromanbieter ENRW arbeitet daran die Stromversorgung wiederherzustellen. Das Polizeirevier Rottweil ist auf eine derartige Lage vorbereitet, jedoch aktuell telefonisch nicht erreichbar. In ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren