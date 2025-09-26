Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Vier Autos bei Unfall beschädigt (25.09.2025)

VS-Schwenningen (ots)

Ein Toyota-Fahrer hat am Donnerstag auf der Wasenstraße bei einem Unfall vier Autos im Wert von insgesamt etwa 5.000 Euro beschädigt. Auf Höhe der Hausnummer 24 streifte der 70-Jährige einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Daraufhin verlor er die Kontrolle über seinen Toyota und prallte zunächst gegen je einen parkenden Opel und Renault bevor sein Wagen zum Stehen kam.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell