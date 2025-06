Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erschleichen von Leistungen und Diebstahl - Bundespolizei verhaftet zwei Männer

Münster (ots)

Am Wochenende (28./29. Juni) haben Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Münster zwei Männer verhaftet, die mit Haftbefehlen gesucht wurden.

Nach einer Fundunterschlagung im Hauptbahnhof Münster überprüften Bundespolizisten am Samstagmittag die Personalien eines Zeugen am Bremer Platz. Hierbei stellten sie fest, dass der deutsche Staatsangehörige eine Geldstrafe aus einer Verurteilung wegen Erschleichen von Leistungen noch nicht bezahlt hatte und die Staatsanwaltschaft Arnsberg ihn per Haftbefehl suchte. Da er die noch ausstehende Geldstrafe in Höhe von 660 Euro auch vor Ort nicht bezahlen konnte, lieferten die Beamten den Gesuchten zur Verbüßung einer 22-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Nur einen Tag später klickten auch für einen 39-jährigen Deutschen nach einem Diebstahl die Handschellen. Der Mann hatte in einem Lebensmittelgeschäft im Hauptbahnhof Münster mehrere Waren in seinem Rucksack verstaut und versucht das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei stellten bei der anschließenden Überprüfung der Personalien fest, dass das Amtsgericht Arnsberg wegen Diebstahls die Untersuchungshaft gegen den Mann angeordnet hatte. Er wurde daraufhin durch die Einsatzkräfte festgenommen und am Montag zur Verkündung des Haftbefehls dem Amtsgericht Arnsberg vorgeführt.

