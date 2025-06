Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gepackt und in den Ausschnitt geschaut - Bundespolizei fasst Tatverdächtigen

Dortmund (ots)

Am Abend des 29. Juni alarmierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizisten am Dortmunder Hauptbahnhof. Ein 41-Jähriger habe eine Minderjährige belästigt.

Gegen 17:30 Uhr informierte die DB-Sicherheit die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Dortmund, nachdem eine junge Frau und ihr Begleiter diese verzweifelt aufsuchten. Die 16-Jährige erzählte, dass ein Mann auf sie zugekommen sei, sie am Arm fasste und in den Ausschnitt ihres Oberteils (Top) schaute. Er ließ erst von ihr ab, als ihr 18-Jähriger Freund ihn lautstark aufforderte, dies zu unterlassen. Der deutsche Staatsangehörige entfernte sich daraufhin, schüttete jedoch noch das Bier aus seiner Bierdose in Richtung der Waltroperin.

Die eingesetzte Streife stellte den Polizeibekannten vor dem Hauptbahnhof. Sie belehrten und befragten ihn zum Sachverhalt. Der Dortmunder machte jedoch von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht. Der 41-Jährige begleitete die Beamten auf die Wache und ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,5 Promille.

Nach Abschluss der Maßnahmen erteilten die Uniformierten dem Mann einen Platzverweis für den Hauptbahnhof und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen ihn ein.

Die Beamten informierten die Mutter der 16-Jährigen und nach Rücksprache mit dieser holten die Großeltern die junge Frau von der Dienststelle ab.

