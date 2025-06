Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle am Wochenende

Kleve - Emmerich (ots)

Am Wochenende hat die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen zwei Haftbefehle vollstreckt.

Am Sonntagvormittag, 29. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei einen 26-jährigen Ungarn bei Einreise aus den Niederlanden am Grenzübergang Babberich. Bei der Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen stellte sich heraus, dass der Reisende mit zwei Haftbefehlen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis durch die Staatsanwaltschaft Kleve gesucht wird. Zudem führte er noch einen Schlagring mit. Da der Verurteilte die Geldstrafe von insgesamt 2400 Euro nicht bezahlen konnte, brachte die Bundespolizei ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme zur Verbüßung der 27-tägigen Haftstrafe in das Gefängnis in Kleve.

Auf der Autobahn 57 wurde am Sonntagabend ein 34-jähriger Deutscher kontrolliert. Ihn suchte die Staatsanwaltschaft Dortmund wegen Betrug. Der Mann konnte die fällige Geldstrafe in Höhe von 900 Euro bei der Bundespolizei bezahlen und somit die ihm drohende 30-tägige Haftstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er dann weiterreisen.

