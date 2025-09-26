Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil

Landkreis Rottweil) Stromausfall im Stadtgebiet Rottweil (26.09.2025)

Rottweil (ots)

Ein Großteil des Stadtgebiets Rottweil ist am Freitag, seit etwa 11:15 Uhr ohne Elektrizität. Die Ursache dafür ist nach jetzigem Stand noch unbekannt. Der Stromanbieter ENRW arbeitet daran die Stromversorgung wiederherzustellen. Das Polizeirevier Rottweil ist auf eine derartige Lage vorbereitet, jedoch aktuell telefonisch nicht erreichbar. In Notfällen ist die Nummer 110 zu wählen. Besonders für den Straßenverkehr bringt die ungewohnte Situation Herausforderungen mit sich. Die verkehrstechnischen Einrichtungen die auf eine Stromversorgung angewiesen sind, wie z.B. Ampelanlagen, sind derzeit außer Betrieb. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer um erhöhte Vorsicht. Die Sicherheitsbehörden stehen in engem Austausch mit dem Energieversorger und werden bei neuen Erkenntnissen informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell