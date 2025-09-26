Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81

Schwarzwald Baar Kreis) Tiertransporte bei Kontrollen beanstandet (24.09.2025)

A 81 (ots)

Am Mittwoch führten Beamte der Verkehrspolizei im Schwarzwald Baar Kreis und speziell auf der Autobahn 81 Kontrollen bei Tiertransporten durch. Während das Veterinäramt bei fünf kontrollierten Lastwagen kleinere Verstöße zu bemängeln hatte, stellte die Polizei ebenfalls Verstöße fest. Keiner der fünf Fahrzeuggespanne entsprach den Erfordernissen. Die Fahrer und Speditionen müssen nun mit Anzeigen rechnen. Auch unter dem Einsatz von Ersatzfahrzeugen durften letztlich aber alle weiterfahren.

