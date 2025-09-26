POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Abbiegen (25.09.2025)
Bad Dürrheim (ots)
Auf der Kreuzung Schwenninger- und Carl-Zeiss-Straße hat sich am Donnerstagmorgen, gegen 6 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 59-Jährige bog von der Carl-Zeiss-Straße nach links auf die Schwenninger Straße ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Skoda und stieß mit ihm zusammen. Am Skoda und dem VW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 18.000 Euro.
