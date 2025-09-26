PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen, K 5706
Schwarzwald Baar Kreis) Falsch überholen führt zu Unfall (25.09.2025)

Dauchingen - K 5706 (ots)

Ein falsches Überholmanöver auf der Kreisstraße 5706 zwischen der Autobahn 81 und Dauchingen hat am Donnerstag zu einem Unfall geführt. Um 18:30 Uhr war eine 38-jährige Fahrerin eines Fords unterwegs in Richtung A 81, als ihr auf ihrer Fahrspur ein überholendes Auto entgegen kam. Um diesem auszuweichen musste sie nach rechts ins Bankett lenken und stieß dort mit Leitpfosten und Schildern zusammen. Der bislang unbekannte Fahrer des anderen Autos verschwand von der Unfallstelle. Es soll sich um einen Wagen aus dem Zulassungsbereich Schwarzwald Baar Kreis handeln. Nach dem Unfallflüchtigen sucht das Polizeirevier Schwenningen und nimmt, unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise entgegen.

