Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mönchweiler, B 33
Schwarzwald Baar Kreis) Schwerer Unfall auf der Bundesstraße 33 (25.09.2025)

Mönchweiler - B 33 (ots)

Ein Zusammenstoß im Gegenverkehr hat am Donnerstag, gegen 17 Uhr, zu zwei Schwerverletzten und einem Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro geführt. Aus unbekannter Ursache geriet ein 65-jähriger Opel-Fahrer auf Höhe Mönchweiler - in Richtung Villingen unterwegs - auf die Gegenfahrspur. Dort streifte er zunächst einen Dacia einer 56-Jährigen und prallte anschließend frontal in einen Tesla. Sowohl der Senior, als auch der 34-jährige Tesla-Fahrer verletzten sich schwer und mussten ins Krankenhaus. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich derweil um ihre Autos.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

