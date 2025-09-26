POL-KN: (Rottweil) - 2. Nachtragsmeldung - Stromausfall Rottweil (26.09.2025)
Rottweil (ots)
Das Polizeirevier Rottweil ist mittlerweile wieder wie gewohnt telefonisch erreichbar.
Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6126041
Nachtragsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6126082
