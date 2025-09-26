POL-KN: (Rottweil) - 2. Nachtragsmeldung - Stromausfall Rottweil (26.09.2025)

Dauchingen - K 5706 (ots) - Ein falsches Überholmanöver auf der Kreisstraße 5706 zwischen der Autobahn 81 und Dauchingen hat am Donnerstag zu einem Unfall geführt. Um 18:30 Uhr war eine 38-jährige Fahrerin eines Fords unterwegs in Richtung A 81, als ihr auf ihrer Fahrspur ein überholendes Auto entgegen kam. Um ...

mehr