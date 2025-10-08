Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Pkw zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Zu Wochenbeginn zerkratzte eine bisher unbekannte Person einen Pkw in Lauda-Königshofen - nun sucht die Polizei Zeugen. Die Mercedes A-Klasse war zwischen Montagabend, 22 Uhr, und Dienstagabend, 19:30 Uhr, im Einmündungsbereich der Römerstraße zur Gerlachstraße geparkt. In diesem Zeitraum zerkratzte der Täter mit einem unbekannten Gegenstand den Kotflügel auf der Beifahrerseite und verursachte einen Schaden in Höhe von circa 650 Euro. Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell