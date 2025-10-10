Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß von Lkw und Fahrrad

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstag (09.10.2025, 11.00 Uhr) eine 47-jährige Fahrradfahrerin in Ahlen leicht verletzt worden.

Ein 62-jähriger Mann aus Havixbeck fuhr mit seinem Lkw auf der Warendorfer Straße Richtung Innenstadt. An der Fußgängerampel auf Höhe des Bürgermeister-Corneli-Rings stieß er mit der Ahlenerin auf ihrem Fahrrad zusammen. Diese stürzte und verletzte sich.

Die Besatzung eines Rettungswagens brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf über 500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell