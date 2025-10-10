POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. BMW X1 angefahren und beschädigt
Warendorf (ots)
Ein Unbekannter hat am Donnerstag (09.10.2025) einen schwarzen BMW X1 in Drensteinfurt-Walstedde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.
Das Auto stand zwischen 10.30 Uhr und 14.45 Uhr am der Straße Am Prillbach und wurde in diesem Zeitraum beschädigt. Beteiligt gewesen sein könnte ein weißes Fahrzeug.
Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell