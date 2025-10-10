Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. BMW X1 angefahren und beschädigt

Warendorf (ots)

Ein Unbekannter hat am Donnerstag (09.10.2025) einen schwarzen BMW X1 in Drensteinfurt-Walstedde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet.

Das Auto stand zwischen 10.30 Uhr und 14.45 Uhr am der Straße Am Prillbach und wurde in diesem Zeitraum beschädigt. Beteiligt gewesen sein könnte ein weißes Fahrzeug.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell