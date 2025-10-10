Polizei Warendorf

POL-WAF: Sassenberg. Diebstahl aus Circus-Kasse

Warendorf (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (09.10.2025) mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Circus-Kasse in Sassenberg gestohlen.

Zwischen 08.55 Uhr und 11.00 Uhr machten sich die Unbekannten an der Circus-Kasse an der Straße Telgenkamp zu schaffen.

Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

