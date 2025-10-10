POL-WAF: Sassenberg. Diebstahl aus Circus-Kasse
Warendorf (ots)
Unbekannte haben am Donnerstag (09.10.2025) mehrere Hundert Euro Bargeld aus einer Circus-Kasse in Sassenberg gestohlen.
Zwischen 08.55 Uhr und 11.00 Uhr machten sich die Unbekannten an der Circus-Kasse an der Straße Telgenkamp zu schaffen.
Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell