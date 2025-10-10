POL-WAF: Beckum/Ahlen. Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen erbeten
Warendorf (ots)
Wer kann Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen im Raum Ahlen/Beckum geben?
Zwischen Samstag (27.10.2025) und Sonntag (05.10.2025) haben Unbekannte an mehreren Stellen Wände oder Gegenstände mit Graffitis beschädigt.
Beckum: Sonntag (05.10.2025) - Supermarkt an der Sternstraße zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr Beckum: Sonntag (05.10.2025) - Bushaltestelle am Lippweg Beckum: Zwischen Samstag (27.10.2025, 15.00 Uhr) und Samstag (04.10.2025, 15.00 Uhr) - Hauswand an der Oststraße Beckum: Sonntag (05.10.2025) - Mauer am Lippweg
Beckum: Sonntag (05.10.2025, 21.30 Uhr) - Hauseingang am Lippweg Ahlen: Zwischen Donnerstag (02.10.2025, 21.00 Uhr) und Sonntag (05.10.2025, 14.00 Uhr) - Supermarkt/Poststelle an der Straße Am Stockpiper Ahlen: Zwischen Samstag (04.10.2025, 17.00 Uhr) und Sonntag (05.10.2025, 17.30 Uhr) Wand an der Beckumer Straße
Ein Zusammenhang ist zu vermuten.
Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sie beobachtet haben, sich bei der Polizei in Beckum Telefon 02521/911-0 oder Ahlen Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.
Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:
Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell