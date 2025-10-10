Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum/Ahlen. Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen erbeten

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu mehreren Sachbeschädigungen im Raum Ahlen/Beckum geben?

Zwischen Samstag (27.10.2025) und Sonntag (05.10.2025) haben Unbekannte an mehreren Stellen Wände oder Gegenstände mit Graffitis beschädigt.

Beckum: Sonntag (05.10.2025) - Supermarkt an der Sternstraße zwischen 02.00 Uhr und 05.00 Uhr Beckum: Sonntag (05.10.2025) - Bushaltestelle am Lippweg Beckum: Zwischen Samstag (27.10.2025, 15.00 Uhr) und Samstag (04.10.2025, 15.00 Uhr) - Hauswand an der Oststraße Beckum: Sonntag (05.10.2025) - Mauer am Lippweg

Beckum: Sonntag (05.10.2025, 21.30 Uhr) - Hauseingang am Lippweg Ahlen: Zwischen Donnerstag (02.10.2025, 21.00 Uhr) und Sonntag (05.10.2025, 14.00 Uhr) - Supermarkt/Poststelle an der Straße Am Stockpiper Ahlen: Zwischen Samstag (04.10.2025, 17.00 Uhr) und Sonntag (05.10.2025, 17.30 Uhr) Wand an der Beckumer Straße

Ein Zusammenhang ist zu vermuten.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sie beobachtet haben, sich bei der Polizei in Beckum Telefon 02521/911-0 oder Ahlen Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell