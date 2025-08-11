Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Nützen - Kriminalpolizei schließt Brandstiftung nach Vollbrand eines Fahrzeugs nicht aus und sucht Zeugen

Nützen (ots)

In der Nacht auf Montag (11.08.2025) ist es im Kamper Wohldweg an der Autobahn 7 zu einem Fahrzeugbrand gekommen, bei dem ein SUV Hyundai Santa Fe vollständig zerstört wurde.

Nach Meldung einer größeren Rauchwolke stellten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei Kaltenkirchen auf einem Feldweg gegen 01:45 Uhr einen Pkw im Vollbrand fest. Das Feuer zerstörte den Pkw vollständig und es entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro.

Nach bisherigen Erkenntnissen kann eine Brandstiftung als Brandursache nicht ausgeschlossen werden. Das Fahrzeug wurde zwecks weiterer Untersuchungen zunächst beschlagnahmt.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen am Fahrzeug oder zur Brandentstehung machen können, sich unter der Rufnummer 04551 884-0 zu melden.

