PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hartenholm
Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (09.08.2025) ist es in einer abgelegenen Wohnsiedlung am Rande von Hartenholm zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Rückseite des Einfamilienhauses gewaltsam Zutritt in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Nach ersten Ermittlungen wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christian Hesse
Telefon: 04551/884-2140
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren