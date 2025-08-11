Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hartenholm

Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (09.08.2025) ist es in einer abgelegenen Wohnsiedlung am Rande von Hartenholm zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei um Zeugenhinweise bittet.

In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Rückseite des Einfamilienhauses gewaltsam Zutritt in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Nach ersten Ermittlungen wurde ein Tresor mit Bargeld entwendet.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatortes unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell