B 206 - Pkw gerät auf Gegenfahrbahn und kollidiert mit Wohnmobil - Mehrere verletzte Personen - Ein Mann mit schweren Verletzungen im Krankenhaus

Am Sonntagnachmittag (10.08.2025) ist es auf der Bundesstraße 206 in Höhe der Ortschaft Bark zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine Person musste mit schweren Verletzungen und sieben Personen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser verbracht werden. Vier weitere leicht Verletzte konnten vor Ort betreut werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen lenkte ein 45-Jähriger seinen Volvo V70 auf der B 206 in Richtung Bad Segeberg und kam um 15:48 Uhr aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von seinem Fahrstreifen ab. Im Gegenverkehr stieß das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Carthago Wohnmobil zusammen, das wiederum mit einem in Richtung Bad Segeberg geführten Toyota SUV kollidierte. Ein weiterer Pkw Seat Leon wurde durch losgelöste Fahrzeugteile beschädigt.

Ein Rettungshubschrauber verbrachte den 83-jährigen Wohnmobil-Fahrer aus dem Kreis Steinburg mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die behandelnden Ärzte konnten eine Lebensgefahr zu diesem Zeitpunkt nicht ausschließen. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

Im Volvo befanden sich neben dem Fahrer noch eine Frau sowie drei Kinder. Im Toyota befand sich der 60-jährige Fahrer. Alle genannten Personen kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die 40-jährige Seat-Fahrerin sowie ihr Beifahrer und zwei Kinder erlitten einen Schock.

Die B 206 musste für die Unfallaufnahme sowie die weiteren Aufräumarbeiten bis 20:00 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Die Schadenshöhe ist bisher noch nicht bekannt.

Die Polizei Bad Segeberg leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzungen ein wird im Weiteren zur genauen Unfallursache ermitteln.

