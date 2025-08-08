PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek
Rellingen - Unbekannte entwenden Trailer mit Sportboot - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek / Rellingen (ots)

Bereits letzte Woche in der Nacht auf Donnerstag (31.07.2025) ist es im Eidelstedter Weg in Halstenbek (unmittelbar vor der Landesgrenze) zu einem Diebstahl eines Trailers mit Sportboot gekommen. Der Anhänger und das Boot konnten im Kurten Kamp in Rellingen wieder aufgefunden werden, jedoch entwendete eine unbekannte Täterschaft den Außenbordmotor.

Gegen 02:30 Uhr entfernten Unbekannte mit einem Werkzeug die Parkkralle am Trailer, der am Fahrbahnrand abgestellt war, und verbrachten ihn vermutlich mit einem Pkw zum späteren Auffindeort. Dort demontierte man den Außenbordmotor und entfernte sich mit dem Motor in unbekannte Richtung.

Beim entwendeten Gegenstand handelte es sich um einen 60 PS Tohatsu Außenborder in einem Neuwert von 7.500 Euro.

Der Geschädigte erhielt über einen GPS-Tracker eine Nachricht, dass sein Anhänger um 02:39 Uhr bewegt wurde.

Die Polizei Rellingen führt die Ermittlungen und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche am Tatort im Eidelstedter Weg wahrgenommen haben? Gibt es Hinweise auf ein Fahrzeug, das zur Nachtzeit mit dem Bootstrailer weggefahren ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren