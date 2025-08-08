Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Halstenbek

Rellingen - Unbekannte entwenden Trailer mit Sportboot - Polizei sucht Zeugen

Halstenbek / Rellingen (ots)

Bereits letzte Woche in der Nacht auf Donnerstag (31.07.2025) ist es im Eidelstedter Weg in Halstenbek (unmittelbar vor der Landesgrenze) zu einem Diebstahl eines Trailers mit Sportboot gekommen. Der Anhänger und das Boot konnten im Kurten Kamp in Rellingen wieder aufgefunden werden, jedoch entwendete eine unbekannte Täterschaft den Außenbordmotor.

Gegen 02:30 Uhr entfernten Unbekannte mit einem Werkzeug die Parkkralle am Trailer, der am Fahrbahnrand abgestellt war, und verbrachten ihn vermutlich mit einem Pkw zum späteren Auffindeort. Dort demontierte man den Außenbordmotor und entfernte sich mit dem Motor in unbekannte Richtung.

Beim entwendeten Gegenstand handelte es sich um einen 60 PS Tohatsu Außenborder in einem Neuwert von 7.500 Euro.

Der Geschädigte erhielt über einen GPS-Tracker eine Nachricht, dass sein Anhänger um 02:39 Uhr bewegt wurde.

Die Polizei Rellingen führt die Ermittlungen und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Geräusche am Tatort im Eidelstedter Weg wahrgenommen haben? Gibt es Hinweise auf ein Fahrzeug, das zur Nachtzeit mit dem Bootstrailer weggefahren ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04101-498-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell