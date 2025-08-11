PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hartenholm - Unbekannte flexen tagsüber Zigarettenautomaten auf - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hartenholm (ots)

Am Sonntagnachmittag (10.08.2025) ist es in der Straße Schwarzeneck in Höhe Grüneneck zu einem Einbruchsdiebstahl an einem Zigarettenautomaten gekommen.

In einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr schnitten Unbekannte vermutlich mit einem Winkelschleifer das Gehäuse eines Zigarettenautomaten auf und entnahmen bisher unbekannte Mengen an Zigarettenpackungen sowie Münzgeld.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu der Einbruchstat und fragt nach Zeugen. Wer hat am Sonntagnachmittag verdächtige Personen gesehen oder Flex-Geräusche gehört? Gibt es Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren