Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hartenholm - Unbekannte flexen tagsüber Zigarettenautomaten auf - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Hartenholm (ots)

Am Sonntagnachmittag (10.08.2025) ist es in der Straße Schwarzeneck in Höhe Grüneneck zu einem Einbruchsdiebstahl an einem Zigarettenautomaten gekommen.

In einem Zeitraum von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr schnitten Unbekannte vermutlich mit einem Winkelschleifer das Gehäuse eines Zigarettenautomaten auf und entnahmen bisher unbekannte Mengen an Zigarettenpackungen sowie Münzgeld.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu der Einbruchstat und fragt nach Zeugen. Wer hat am Sonntagnachmittag verdächtige Personen gesehen oder Flex-Geräusche gehört? Gibt es Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell