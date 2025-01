Polizei Bochum

POL-BO: Beim Tanken: Alkoholisierter Autofahrer (1,42 Promille) spricht Polizisten an - Führerschein sichergestellt

Bochum (ots)

Diese Unterhaltung hätte er sich wohl lieber gespart: Ein deutlich alkoholisierter Autofahrer (41, aus Bochum) sprach an einer Tankstelle ausgerechnet zwei Polizisten an - und ging am Ende zu Fuß nach Hause.

Gegen 17.50 Uhr machten eine Polizistin und ein Polizist (beide uniformiert) mit ihrem Zivilfahrzeug einen Tankstopp an einer Tankstelle an der Straße "Auf dem alten Kamp" in Bochum. Während ihr Wagen an der Zapfsäule hing, wurden sie von einem 41-Jährigen aus Bochum angesprochen. Im Verlauf des Gesprächs bemerkten sie, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Als klar wurde, dass der alkoholisierte Bochumer mit seinem Auto vor Ort war, reagierten die Beamten.

Ein Atemalkoholtest bei dem 41-Jährigen ergab einen Wert von 1,42 Promille; bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Bochumer außerdem ein verbotenes Messer mit sich führte. Die Beamten stellten den Führerschein und das Messer des Mannes sicher, ein Arzt entnahm später eine Blutprobe.

Das Verkehrskommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen.

