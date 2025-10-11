PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. PKW kommt von der Fahrbahn ab

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Samstag (11.10.2025, 04.48 Uhr) eine Autofahrerin aus Warendorf in Ennigerloh, OT Westkirchen, leicht verletzt worden.

Die 18-Jährige fuhr auf der Warendorfer Straße (B475) aus Richtung Westkirchen in Richtung Warendorf. Kurz hinter der Einmündung mit der L831 kam sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort durchfuhr sie den angrenzenden Grünstreifen, touchierte eine Bushaltestelle, Leitpfosten und mehrere Bäume.

Die 18-Jährige verletzte sich leicht, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die beiden Beifahrer (ein 17-Jähriger aus Warendorf und eine 36-Jährige aus Beckum) blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf

