Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Absolut fahruntüchtig auf dem E-Scooter-Fahrer unterwegs

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.10.2025 hielten Polizisten gegen 3.10 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Elmstraße in Ennigerloh an. Bei der weiteren Kontrolle führte der 20-Jährige einen Atemalkoholtest durch. Da der Wert des Tests über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, ließen die Einsatzkräfte ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren untersagten sie dem Neubeckumer die Weiterfahrt mit dem E-Scooter und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Neubeckumer ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell