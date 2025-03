Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Meßkirch

Einbrecher wird von Bewohner aufgeschreckt

Die Rechnung ohne den Bewohner hat offenbar ein Einbrecher in der Nacht auf Mittwoch gemacht, als er in der Randenstraße in Rengetsweiler in ein Haus eingestiegen ist. Kurz vor 3.30 Uhr wachte der Bewohner aufgrund von Geräuschen im Keller auf und rief mehrmals laut. Im Bereich der Kellertreppe traf er schließlich auf den Unbekannten, der Hals über Kopf flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der ungebetene Gast über die Kellertüre Zutritt zum Haus verschafft und diese aufgehebelt. Beute machte der Einbrecher nicht. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Anwohnern und anderen Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Gurt- und Handkontrollen

Elf nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmer und vier Autofahrer, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon bedient haben: Das ist die Bilanz einer Verkehrskontrolle, die Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Dienstagvormittag in der Sigmaringer Straße durchgeführt haben. Auf die Betroffenen, die an Ort und Stelle kontrolliert wurden, kommt nun jeweils ein Bußgeld zu. In den Fällen der unerlaubten Handynutzung am Steuer droht darüber hinaus ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg.

Ostrach

Mit über 1,1 Promille am Steuer

Mit über 1,1 Promille hat sich am Dienstagabend ein 49-Jähriger hinters Steuer gesetzt, bis er von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau in der Reinhold-Frank-Straße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Den Polizisten fiel sofort Alkoholgeruch beim Fahrer auf, ein Vortest erhärtete den Verdacht. Der 49-Jährige musste seinen Wagen stehen lassen und in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Zudem beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bad Saulgau

Schaufenster mit Stein beworfen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem Unbekannte zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen einen mehrere Kilogramm schweren Stein gegen das Schaufenster eines Elektronikgeschäfts in der Friedrich-List-Straße geworfen haben. Auch in der Hauptstraße wurde am vergangenen Wochenende das Schaufenster eines Handy-Shops wohl aus willkürlichem Vandalismus heraus beschädigt. Insgesamt beträgt der Sachschaden mehrere hundert bis mehrere tausend Euro. Hinweise zu den beiden Taten nehmen die Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell