POL-BN: Europaweiter Einsatz gegen die Organisierte Betäubungsmittelkriminalität: 13 Personen festgenommen - Schussabgabe auf Polizisten - Einladung zur Pressekonferenz am Freitag, 28.03.2025

Bonn (ots) - Am kommenden Samstag (29.03.2025) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration des Veranstalters "Extinction Rebellion" zum Thema "Klimakatastrophe und Artensterben" statt. Die Demonstrierenden starten gegen 12:00 Uhr am Marktplatz und begeben sich nach einer kurzen Auftaktkundgebung von dort aus zur Ampelanlage am Koblenzer Tor. Dort sind bis 14:00 ...

