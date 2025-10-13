Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Vellern. Mann entdeckt Tatverdächtigen in seinem Auto

Warendorf (ots)

Am Sonntagmorgen (12.10.2025, 7.10 Uhr) entdeckte ein 64-Jähriger einen Fremden in seinem Auto, das auf einem Parkplatz eines Wohnhauses auf der Lennebrockstraße in Vellern stand. Der Unbekannte saß in dem Pkw und durchsuchte dieses. Als der Vellener auf den Tatverdächtigen zuging, erhielt der 64-Jährige von diesem einen Schlag gegen den Kopf und wurde leicht verletzt. Der circa 1,85 Meter große Unbekannte, der eine braune Jacke trug, flüchtete zu Fuß in Richtung Dorfstraße. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

