Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Vellern. Mann entdeckt Tatverdächtigen in seinem Auto

Warendorf (ots)

Am Sonntagmorgen (12.10.2025, 7.10 Uhr) entdeckte ein 64-Jähriger einen Fremden in seinem Auto, das auf einem Parkplatz eines Wohnhauses auf der Lennebrockstraße in Vellern stand. Der Unbekannte saß in dem Pkw und durchsuchte dieses. Als der Vellener auf den Tatverdächtigen zuging, erhielt der 64-Jährige von diesem einen Schlag gegen den Kopf und wurde leicht verletzt. Der circa 1,85 Meter große Unbekannte, der eine braune Jacke trug, flüchtete zu Fuß in Richtung Dorfstraße. Wer hat den Tatverdächtigen gesehen und kann Angaben zu ihm machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 11:00

    POL-WAF: Ahlen. Stark alkoholisiert mit dem Auto gefahren

    Warendorf (ots) - Stark alkoholisiert war ein Autofahrer am Sonntag, 12.10.2025, gegen 22.00 Uhr auf dem Haarener Weg in Dolberg unterwegs. Der 37-Jährige fiel Polizisten während ihrer Streifenfahrt wegen seiner Fahrweise auf. Die Beamten hielten den Autofahrer an und kontrollierten ihn. Hinsichtlich seiner Verkehrstüchtigkeit führte der Mann aus Hamm einen ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 10:52

    POL-WAF: Ennigerloh. Absolut fahruntüchtig auf dem E-Scooter-Fahrer unterwegs

    Warendorf (ots) - Am Samstag, 11.10.2025 hielten Polizisten gegen 3.10 Uhr einen E-Scooter-Fahrer auf der Elmstraße in Ennigerloh an. Bei der weiteren Kontrolle führte der 20-Jährige einen Atemalkoholtest durch. Da der Wert des Tests über der absoluten Fahruntüchtigkeit lag, ließen die Einsatzkräfte ihm eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren untersagten sie dem ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:07

    POL-WAF: Oelde. Täter nach Einbruch festgenommen

    Warendorf (ots) - Am Samstag (11.10.2025) gegen 20.55 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei das er an der Vellerner Straße in Oelde ein Knallgeräusch wahrgenommen habe. Danach sei ein Pkw mit zwei Männern weggefahren. Polizisten kam das Fahrzeug bei der Anfahrt zum Einsatzort entgegen. Als das Auto nach kurzer Zeit anhielt, versuchten die beiden Insassen zu Fuß zu flüchten. Einen der Männer konnten die Beamten ...

    mehr
