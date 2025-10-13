Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hauswand mit Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (08.10.2025) 04.30 Uhr bis Donnerstag (09.10.2025) 16.30 Uhr wurde in Ahlen-Dolberg an der Straße Nienkamp eine Hauswand beschädigt. Ein unbekannter Verursacher fuhr mit einem Fahrzeug gegen die geklinkerte Wand und beschädigte diese. Anschließend flüchtete er. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

