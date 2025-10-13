PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Hauswand mit Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Warendorf (ots)

In der Zeit von Mittwoch (08.10.2025) 04.30 Uhr bis Donnerstag (09.10.2025) 16.30 Uhr wurde in Ahlen-Dolberg an der Straße Nienkamp eine Hauswand beschädigt. Ein unbekannter Verursacher fuhr mit einem Fahrzeug gegen die geklinkerte Wand und beschädigte diese. Anschließend flüchtete er. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:

Polizei Warendorf
Pressestelle
Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürozeiten:
Polizei Warendorf
Leitstelle
Tel.: 02581/600-230
Fax: 02581/600-249
Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de
https://warendorf.polizei.nrw/

