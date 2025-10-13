Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Obernkirchen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, kam es zwischen 10:45 Uhr und 15:30 Uhr in der Henriettenstraße in Obernkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/28940 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell