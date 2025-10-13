PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Obernkirchen (ots)

(Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, kam es zwischen 10:45 Uhr und 15:30 Uhr in der Henriettenstraße in Obernkirchen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen am Straßenrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf und beschädigte dabei den linken Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei Bückeburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 05722/28940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:17

    POL-NI: 16-Jähriger bei Motorradunfall verletzt

    Balge (ots) - (Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Marschstraße in Balge zu einem Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Balge verlor in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und rutschte anschließend unter die dortige Leitplanke. Der Jugendliche wurde dabei verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:25

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

    Nienburg (ots) - (Gav) Zwischen Samstag, 11.10.2025, 21:00 Uhr, und Sonntag, 12.10.2025, 12:05 Uhr, kam es im Parkhaus Am Hafen in Nienburg zu einem Einbruch in einen geparkten Pkw. Unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten mehrere persönliche Gegenstände aus dem Innenraum. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei Nienburg ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 12:04

    POL-NI: Waltringhausen - Einbruch in Einfamilienhaus

    Bad Nenndorf (ots) - (ps) Am Samstag, den 11.10.2025, zwischen 12:15 Uhr und 14:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Bantorfer Straße in Bad Nenndorf/Ortsteil Waltringhausen eingebrochen. Die Täter sich dabei durch das Einschlagen der Terrassentür Zutritt in das Haus verschafft. Zum Tatzeitpunkt sind die Hauseigentümer nicht zu Hause gewesen. Zum Diebesgut können aktuell noch keine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren