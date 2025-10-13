Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: 16-Jähriger bei Motorradunfall verletzt
Balge (ots)
(Gav) Am Sonntag, den 12.10.2025, gegen 17:15 Uhr, kam es in der Marschstraße in Balge zu einem Verkehrsunfall.
Ein 16-jähriger Motorradfahrer aus Balge verlor in einem Kurvenbereich die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und rutschte anschließend unter die dortige Leitplanke. Der Jugendliche wurde dabei verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.
Der entstandene Sachschaden am Motorrad wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt.
