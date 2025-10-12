Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-STH: Müllablagerung im Wald
Auhagen (ots)
[mue] Am Nachmittag des 11.10.2025 gegen 17:55 Uhr meldet ein Zeuge, dass er beobachtet habe, wie zwei Männer eine Anhängerladung Grünschnitt im Dühlholz nahe der Schaumburger Straße entsorgt hätten. Der Zeuge kann das Fahrzeuggespann beschreiben, sowie das Kennzeichen nennen. Eine Streifenwagenbesatzung des PK Stadthagen kann das Fahrzeug schließlich wenig später in Ottensen fahrend antreffen. Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen aus Bad Nenndorf bestritten die Vorwürfe jedoch. Gegen sie wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.
