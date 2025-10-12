PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-STH: Müllablagerung im Wald

Auhagen (ots)

[mue] Am Nachmittag des 11.10.2025 gegen 17:55 Uhr meldet ein Zeuge, dass er beobachtet habe, wie zwei Männer eine Anhängerladung Grünschnitt im Dühlholz nahe der Schaumburger Straße entsorgt hätten. Der Zeuge kann das Fahrzeuggespann beschreiben, sowie das Kennzeichen nennen. Eine Streifenwagenbesatzung des PK Stadthagen kann das Fahrzeug schließlich wenig später in Ottensen fahrend antreffen. Die beiden männlichen Fahrzeuginsassen aus Bad Nenndorf bestritten die Vorwürfe jedoch. Gegen sie wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

  • 12.10.2025 – 06:51

    POL-STH: Fehlalarm bei Sparkasse

    Lindhorst (ots) - [mue]In den frühen Morgenstunden des 11.10.2025 um 01:33 Uhr wird bei der Sparkasse in der Bahnhofstraße in Lindhorst der Einbruchalarm ausgelöst. Durch die umgehend aus Stadthagen und Bad Nenndorf entsendeten Funkstreifenwagen können vor Ort jedoch keine Einbrecher festgestellt werden. Ursächlich für die Alarmauslösung war eine Gruppe Jugendlicher, die nach eigenen Angaben vor der Tür zur Sparkasse gerangelt hätten, wobei einer der Jungen gegen ...

    mehr
  • 11.10.2025 – 13:11

    POL-NI: Uchtdorf - Party endet mit Verwüstung und Beschädigungen: Polizei sucht Zeugen

    Rinteln (ots) - (svk)Am Abend des 08.10.2025, gegen 18:00 Uhr bis ca. Mitternacht habe auf dem Grillplatz der Dorfgemeinschaft Uchtdorf in der "Limbke" eine nicht angemeldete Feierlichkeit mit mehreren Personen stattgefunden. Mitglieder der Dorfgemeinschaft haben im Nachhinein Verwüstungen und Beschädigungen auf dem Grillplatz festgestellt. Durch vermutlich bislang ...

    mehr
