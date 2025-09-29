Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn
Bockhorn (ots)
Am Montagmorgen (29.09.2025), gegen 06:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Mann aus Friedeburg mit seinem Kraftrad die B 437 aus Neuenburg kommend in Richtung Bockhorn. In Höhe der Einmündung Alte Bahnlinie kam der 59-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall und stürzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell