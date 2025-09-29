POL-WHV: Verkehrsunfall in Bockhorn

Bockhorn (ots) - Am Sonntag (28.09.2025), gegen 15:00 Uhr, kam es auf der B 437 in Fahrtrichtung Neuenburg zu einem Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Frau aus Bockhorn beabsichtigte mit ihrem Pkw Opel nach links auf einen Parkplatz abzubiegen und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw Ford eines 64-jährigen Varelers. Im weiteren Verlauf wurde zudem der Pkw eines 33-jährigen Varelers beschädigt, der sich direkt hinter ...

mehr