Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag (17.09.2025), zwischen 17:25 Uhr und 17:36 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Mühlenweg zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein schwarzer VW vermutlich durch das Vorbeischieben eines Einkaufswagens an der Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seiner gesetzlichen Mitteilungspflicht nachzukommen.

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04421/942-0 zu melden.

