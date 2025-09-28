PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 26.09.2025-28.09.2025

Wilhelmshaven (ots)

Varel - Versuchter Diebstahl aus Kajütboot

In der Zeit vom 25.09.2025, 18:30 Uhr, bis zum 27.09.2025, 15:30 Uhr, wurde die Schiebetür eines Kajütbootes am Vareler Hafen gewaltsam geöffnet und es wurde versucht die verbaute Batterie zu entwenden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

