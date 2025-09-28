Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 26.09.2025-28.09.2025
Wilhelmshaven (ots)
Varel - Versuchter Diebstahl aus Kajütboot
In der Zeit vom 25.09.2025, 18:30 Uhr, bis zum 27.09.2025, 15:30 Uhr, wurde die Schiebetür eines Kajütbootes am Vareler Hafen gewaltsam geöffnet und es wurde versucht die verbaute Batterie zu entwenden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter Tel.: 04451-9230 in Verbindung zu setzen.
