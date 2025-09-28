POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 26.09.2025-28.09.2025

Bockhorn (ots) - Am Donnerstag, 25.09.2025, gegen 16.50 Uhr, fuhr eine 21-Jährige aus Zetel mit einem PKW Daimler die B437 von Bockhorn kommend in Richtung Neuenburg. Vor einer Baustelle bremste sie ihr Fahrzeug ab. Ein nachfolgender 56-Jähriger aus Varel in einem PKW VW erkannte dies zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Dabei wurde eine 7-Jährige Mitfahrerin aus Zetel in dem PKW Daimler leicht ...

